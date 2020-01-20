В Кремле назвали смену генпрокурора решением президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал смену генпрокурора решением президента, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это решение президента, президент внес кандидатуру, это его право как главы государства, он реализовал это право. Большего я здесь сказать не могу», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора вместо Юрия Чайки.

Чайка в свою очередь переходит на другую работу.