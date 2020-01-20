Лукашенко назначил нового министра обороны Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко сменил министра обороны республики на Виктора Хренина, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что с 2015 года Хренин занимал должность командующим войсками Западного оперативного командования вооруженных сил Белоруссии.

В понедельник, 20 января, Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы и решил сменить главу Минобороны страны.

Также белорусский лидер назначил на должность госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова.

«Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война... Но военная организация не терпит неопределенности», — объяснил Лукашенко.

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