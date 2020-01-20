Россия и Франция готовятся провести переговоры в формате «2+2»
Российская и французская стороны готовятся к переговорам в формате «2+2». Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.
По словам источника, в настоящее время активно ведутся консультации перед встречей министров стран.
«Консультации проходят в эти дни», — добавил источник.
9 сентября прошлого года в Москве глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и французский министр обороны Флоранс Парли встретились со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Таким образом, Париж и Москва возобновили формат «2+2». До этого подобные заседания не проводились уже пять лет.
Ранее и. о. главы российского МИД Сергей Лавров заявлял, что формат «2+2» является хорошей возможностью исследовать современные проблемы с дипломатической и военно-политической точки зрения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Франция и Россия возобновили встречи в формате «2+2»
— Франция намерена пригласить Россию для участия в реставрации Нотр-Дама