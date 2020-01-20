Зеленский увидел положительные результаты после начала диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что начатое общение с российским коллегой Владимиром Путиным приносит положительные результаты. Об этом он рассказал в интервью The Times of Israel.
Зеленский поведал, что общение двух политиков началось по телефону. Во время разговора они создали формат для диалога, который привел к «некоторым чувствительным решениям». В частности, произошел обмен заключенными между Украиной и Россией, а также вернулись на родину задержанные в Керченском проливе украинские моряки и корабли.
«После трех лет без встреч нам удалось договориться о «нормандском формате», — констатировал Зеленский.
По его словам, Путин понимает его позицию и признает независимость Украины.
«Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает», — добавил президент Украины.
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