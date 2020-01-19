Медведев признался, что после отставки поехал кататься на лыжах

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Бывший председатель российского правительства Дмитрий Медведев рассказал, что после своей отставки он воспользовался выходными и уехал отдыхать, передает РИА «Новости».

Он признался, что поехал кататься на лыжах, использовав выходные дни. Однако задерживаться на отдыхе долго экс-премьер не планирует. Он отметил, что уже готов к новой работе.

«Вот сейчас покатаюсь пару дней, вернусь и буду работать», — пояснил Медведев.

Бывший премьер-министр не уточнил, куда именно он поехал отдыхать.

Медведев сообщил об отставке правительства 15 января. Он добавил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Президент Владимир Путин принял отставку правительства, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.

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