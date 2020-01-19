Bloomberg: директор по России СНБ Белого дома покинул свой пост
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Старший директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик покинул свой пост. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Пика вывели из Белого дома в пятницу, 17 января.
Ранее сообщалось, что Пика отстранили от должности на время начатого в отношении него расследования, связанного с вопросами безопасности. Пик от комментариев отказался.
Экс-советник американского президента Дональда Трампа должен был на будущей неделе сопровождать главу государства на Всемирный экономический форум в Давосе.
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