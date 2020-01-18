Белый дом: обвинения против Трампа могут нанести ущерб США

Обвинения, выдвинутые против президента США Дональда Трампа, могут нанести значительный ущерб стране, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

«Утвержденные демократами Палаты представителей статьи импичмента угрожают нанести значительный и долгосрочный ущерб нашим институтам и нашей нации», — подчеркнула Гришэм в своем заявлении.

Глава пресс-службы администрации президента также обнародовала список юристов, которые буду защищать Дональда Трампа во время рассмотрения импичмента в сенате. В их число вошли бывшие прокуроры, расследовавшие скандал с участием бывшего президента страны Билла Клинтона.

Ранее сообщалось, что в США начался процесс судебного разбирательства по делу об импичменте президента США Дональла Трампа.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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