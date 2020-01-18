Моралес назвал возможных кандидатов в президенты от своей партии
Бывший глава Боливии Эво Моралес назвал потенциальных кандидатов в президенты от своей партии «Движение к социализму». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригес, бывший министр экономики страны Луис Арсе, экс-министр иностранных дел Диего Пари и его предшественник Давид Чокеуанка могут стать кандидатами от партии Моралеса.
Экс-президент провел встречу с предварительными кандидатами в Буэнос-Айресе, где они подписали соглашение «об единстве и укреплении» партии. Члены «Движения к социализму» намерены продвигать единую предвыборную программу.
На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре. Однако его соперник Карлос Меса не признал результаты голосования, после чего вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране.
10 ноября Моралес объявил об отставке и покинул страну. В настоящее время он находится в Аргентине в качестве беженца.
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