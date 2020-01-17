СМИ: Кадырова могут назначить полпредом Путина

Главу Чечни Рамзана Кадырова могут назначить полномочным представителем президента России Владимира Путина. Об этом пишут «Аргументы недели», ссылаясь на свой источник в Кремле.

По данным издания, лидеру республики уже предложили занять новую должность.

Предполагается, что Кадыров станет полномочным представителем российского лидера в исламских странах аравийского полуострова.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Как известно, в данный момент глава Чечни пребывает в больничном отпуске.

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