СМИ: Кадырова могут назначить полпредом Путина
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Главу Чечни Рамзана Кадырова могут назначить полномочным представителем президента России Владимира Путина. Об этом пишут «Аргументы недели», ссылаясь на свой источник в Кремле.
По данным издания, лидеру республики уже предложили занять новую должность.
Предполагается, что Кадыров станет полномочным представителем российского лидера в исламских странах аравийского полуострова.
Официальной информации по этому поводу пока нет.
Как известно, в данный момент глава Чечни пребывает в больничном отпуске.
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