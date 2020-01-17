Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным источников, занимающий эту должность Андрей Белоусов может войти в правительство.

В свою очередь, кто может возглавить МЭР, агентство не сообщает.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром.

Госдума одобрила кандидатуру Мишустина 16 января. Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.

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