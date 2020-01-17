«Единая Россия» раскритиковала работу четырех министерств

Руководитель фракции «Единая Россия» и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, во фракции партии отметили, что деятельность Минздрава по части оптимизации здравоохранения ухудшила доступность медпомощи. Особенно ярко это заметно в сельской местности и отдаленных районах. Кроме того, к министерству имеются вопросы по лекарственному обеспечению и развитию фармацевтического рынка.

Неверов также добавил, что по-прежнему не решены проблемы с зарплатами медработников.

Раскритиковала «Единая Россия» и Министерство культуры. По словам руководителя фракции, сейчас делается не все для развития Домов культуры в малых городах и сельской местности, вопросы также вызвала выдача прокатных удостоверений в кинематографе.

Неверов также подчеркнул наличие проблем в работе Министерства труда и социальной защиты. По мнению членов партии, стоит уделить внимание повышению реальных доходов россиян.

Также вице-спикер Госдумы выступил с критикой Министерства просвещения России, которое не решает проблемы низкой зарплаты преподавателей, высокой бюрократической нагрузки на учителей и иные острые вопросы.