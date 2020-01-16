Мишустин стал постоянным членом Совбеза РФ
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Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменения в состав Совета Безопасности России, включив в него в качестве постоянного члена Михаила Мишустина. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В документе уточняется, что указ вступает в силу с 16 января.
Ранее 16 января Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства России.
15 января глава государства подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. 16 января подписан указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.
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