Мишустин стал постоянным членом Совбеза РФ

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Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече... Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменения в состав Совета Безопасности России, включив в него в качестве постоянного члена Михаила Мишустина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В документе уточняется, что указ вступает в силу с 16 января.

Ранее 16 января Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства России.

15 января глава государства подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. 16 января подписан указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.

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