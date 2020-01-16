В Госдуме назвали сроки принятия проекта по новой должности в Совбезе

Замглавы комитета Госдумы по безопасности Николай Рыжак заявил, что решение по проекту о введении в Совет безопасности России должности зампредседателя может быть принято на следующей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Я думаю, что это решение может быть принято в течение следующей недели», — сказал Рыжак.

Он добавил, что затягивать с принятием проекта нельзя, так как нужно быстро решать интересы людей и вопросы «безопасности создания климата в стране».

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности заместителя председателя в Совете безопасности России.

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