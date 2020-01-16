Кудрин заявил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не получал приглашения войти в состав нового правительства. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом он сказал, что намерен остаться главой Счетной палаты.

Кроме того, Кудрин отметил, что не ожидает существенного обновления правительства.

«Это правительство достаточно молодое, и за исключением, может быть, нескольких случаев в основном, я предполагаю, оно сохранится», — добавил он.

Также глава Счетной палаты не стал делать прогнозы, кто войдет в состав нового правительства.

15 января глава государства подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром. Госдума одобрила Мишустина на пост премьер-министра 16 января. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.

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