МВД начало расследование возможной слежки за экс-послом США в Украине

Украинская национальная полиция начала уголовные производства после заявления Комитета по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов о том, что во время каденции в Украине за американским послом Мари Йованович якобы велась незаконная слежка. Об этом сообщает UNIAN.

В Палате представителей США также заявили о возможном вмешательстве в работу электронных гаджетов Йованович частными лицами по заказам американцев.

Заместитель директора Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции украинского МВД Денис Ленец сообщил, что ведомство гарантирует защиту, безопасность и неприкосновенность дипломатов любого иностранного государства на территории Украины.