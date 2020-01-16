Раскрыты сроки проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Предложенное президентов России Владимиром Путиным всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ планируется провести до 1 мая 2020 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.

Уточняется, что голосование пройдет в один из выходных дней. В данный момент обдумывается порядок проведения голосования.

Источник также отметил, что законопроекты по поправкам в российскую Конституцию, согласно предварительным данным, внесут в Госдуму в феврале-марте 2020 года.

До этого стало известно, что заявил о необходимости вынесения на голосование граждан ряд поправок в Конституцию. Затем он подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке соответствующих.

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