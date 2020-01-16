Путина попросили в поправках к Конституции учесть права крымчан

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Зампред Совета при президенте по права человека (СПЧ) Ирина Киркора, которая вошла в состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, отметила, что согласно предложению президента России Владимира Путина, главой страны не сможет стать кандидат от Крыма.

«У меня вызывает вопрос, что президент высказал позицию об ограничении возможности быть избранным в качестве президента Российской Федерации лица, у которого обязательно должно быть гражданство Российской Федерации и отсутствовать иное гражданство. Мы таким образом исключаем жителей Крыма и Севастополя, я вижу в этом проблему. Президент высказал свою позицию по этому вопросу, в результате работы рабочей группы должен появится какой-то текст. Свое отношение в рамках рабочей группы каждый ее член должен высказать», — сказала Ирина Киркора.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию согласился, что президент страны не может занимать пост больше двух сроков подряд, а также заявил, что желающие стать главой государства должны проживать в РФ не меньше 25 лет и никогда не иметь иностранного гражданства.

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