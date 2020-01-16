В Госдепе США высказались насчет отставки Медведева

Официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус прокомментировала отставку российского правительства, об этом пишет РИА «Новости».

Она сказала, что Госдеп осведомлен о происходящем и следит за развитием событий.

Ортагус пояснила, что конкретная позиция пока не сформирована, однако Госдеп находится на стороне российских граждан.

Представитель также напомнила, что американский лидер Дональд Трамп несколько раз выражал желание улучшить отношения между правительствами США и России.

При этом она озвучила надежду, на то, что российская сторона учтет требования США о «переменах во внешней политике».