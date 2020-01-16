Мишустин попал в базу данных сайта «Миротворец»

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Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече... Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма, сообщает РИА «Новости».

На сайте указана формулировка «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Сайт «Миротворец» не является официальным ресурсом.

16 января Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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