Мишустин попал в базу данных сайта «Миротворец»

Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма, сообщает РИА «Новости».

На сайте указана формулировка «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Сайт «Миротворец» не является официальным ресурсом.

16 января Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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