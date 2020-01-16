В Госдуме раскритиковали заявление депутата Европарламента об «искажении» Россией истории

В Государственной думе России раскритиковали заявление депутата Европарламента Манфреда Вебера о том, что Россия якобы искажает историю, в том числе Второй мировой войны. Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепа.

«Попытки переписать историю со стороны таких европейских политиков очевидны, и мы наблюдаем подобное постоянно», — сказал российский парламентарий.

Он также добавил, что пакт Молотова — Риббентропа «вовсе не являлся причиной», из-за которой началась Вторая Мировая война.

По словам Чепа, необходимо «оценивать исторические события со всех сторон».

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