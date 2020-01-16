Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией «Единая Россия» заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.

По его словам, на встрече с партией Мишустин сказал, что он будет обсуждать кандидатуры на должности министров с думскими фракциями.

«Кандидат сказал, что изменения [в составе нового кабмина] будут», — заявил Неверов.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина 16 января.