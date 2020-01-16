Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства

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Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече... Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией «Единая Россия» заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.

По его словам, на встрече с партией Мишустин сказал, что он будет обсуждать кандидатуры на должности министров с думскими фракциями.

«Кандидат сказал, что изменения [в составе нового кабмина] будут», — заявил Неверов.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина 16 января.