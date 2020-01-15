Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.

По словам Мутко, Госсовет станет частью структуры исполнительной власти.

Он отметил, что не надо путать новый статус с Советом Федерации, так как он законодательный орган, а «это будет совет государственный в структуре исполнительной власти».

Ранее Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в нынешнем составе.

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