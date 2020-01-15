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Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку, передает ТАСС.

Об этом он сообщил в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.

«Было правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — заявил Медведев.

Он пояснил, что решение связано с внесением поправок в Конституцию.

«Мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения», — сказал Медведев.

Путин поблагодарил правительство Медведева за работу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию.

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