Правительство России подало в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку, передает ТАСС.
Об этом он сообщил в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.
«Было правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — заявил Медведев.
Он пояснил, что решение связано с внесением поправок в Конституцию.
«Мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения», — сказал Медведев.
Путин поблагодарил правительство Медведева за работу.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию.
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