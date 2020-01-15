Путин призвал пять держав устранить угрозы глобальной войны

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Российский президент Владимир Путин призвал страны-члены Совбеза ООН приложить усилия для устранения угрозы глобальной войны. Об этом он сказал в ежегодном послании к Федеральному собранию.

Глава государства заявил, что пять мировых держав, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны обезопасить планету от глобальной войны.

Он отметил, что современное время требует осознания общей ответственности и реальных действий.

«Пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества», — подчеркнул российский лидер.

В первую очередь, для защиты мира от угрозы должны устранить предпосылки для глобальной войны, обновить подходы к обеспечению стабильности на планете с учетом военных, политических и экономических аспектов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.