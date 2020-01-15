Немецкая газета объяснила, почему мир не сможет обходиться без России

В немецкой газете Der Tagesspiegel появилась статья, в которой поясняется, насколько миру и Германии нужна Россия.

Автор статьи Мальте Лемминг считает, что это хорошо демонстрирует поездка канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву, где она провела переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Он отметил, что оба лидера заявили о своей приверженности ядерной сделке с Ираном и завершению строительства газопровода «Северный поток — 2».

Лемминг также обратил внимание на то, что Путин поддержал идею немецкого правительства созвать в Берлине международную конференцию под эгидой ООН по урегулированию конфликта в Ливии.

Автор заявил, что Россия играет ключевую роль на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии.

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