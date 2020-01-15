В Гватемале вступил в должность новый президент

Избранный президент Гватемалы, 63-летний Алехандро Джамматтеи, официально занял свой пост. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инаугурация состоялась в Национальном театре имени Мигеля Анхеля Астуриаса.

Как известно, кандидат от правоцентристской партии «Вперед» одержал победу во втором туре президентских выборов 11 августа 2019 года.

До этого он четыре раза был претендентом на высшую государственную должность.

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