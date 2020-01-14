Клинтон предупредила о «влиянии России» на победу Трампа в президентских выборах

Бывший кандидат в президенты от Демократической партии Хилари Клинтон рассказала о «российском вмешательстве» в президентские выборы, которые пройдут в США в 2020 году. Об этом она написала в своем Twitter.

Отмечается, что соответствующее заявление она сделала в ответ на опубликованный в The New York Times материал о попытке российских хакеров взломать серверы украинской газовой компании Burisma, к которой некоторое время имел отношение сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Она заявила, что Россия якобы повторяет хакерский сценарий 2016 года, благодаря чему, по ее мнению, победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

«Опять русские будут помогать нам выбирать президента?» — написала Клинтон.

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