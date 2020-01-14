В Госдуме раскритиковали литовскую идею отметить день взятия Москвы

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек заявил, что депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас, предложивший отмечать день взятия Москвы в 1610 году, является воинственным пропагандистом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бальбека, Анушаускас предлагает отмечать польские репрессии и бесчинства в отношении русского народа, что характеризует его как воинственного пропагандиста. Депутат Госдумы отметил, что литовский политик продемонстрировал «невежество».

При этом Бальбек напомнил, что в России не празднуют даты захвата других столиц.

Ранее литовский депутат выступил с инициативой начать отмечать в стране «дату взятия Москвы в октябре 1610 года».

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