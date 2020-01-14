День взятия Москвы захотели отмечать в Литве

Литовский депутат Арвидас Анушаускас выступил с инициативой начать отмечать в стране «дату взятия Москвы в октябре 1610 года». Об этом он написал в Facebook.

Он считает, что 2020 год будет хорошей возможностью начать отмечать 410-летия, когда польские и литовские войска вошли в открытые ворота Москвы.

«Мы могли бы отпраздновать десять дней... Я серьезно», — добавил Анушаускас со смеющимся смайлом.

Стоит отметить, что такое заявление депутат сделал, прикрепив новость, в которой официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что Варшава игнорирует годовщину освобождения от немецких захватчиков.

По мнению депутата, празднуя эту дату, страна бы выражала свое разочарование тем, что Россия не хочет совместно отмечать, «когда она наконец была освобождена от ига неграмотного дворянства».

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