Саакашвили рассказал о своей роковой ошибке относительно Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что он был одним из тех, кто предложил безвизовый режим для своей страны с Европой, и это было плохая идея. Об этом сообщает «Украина.ру».

По словам экс-президента, именно он с бывшими главами МИД Польши и Швеции придумал программу «Восточное партнерство» Евросоюза, которая распространяется на Азербайджан, Белоруссию, Армению, Грузию, Украину и Молдавию.

«Это мы придумали безвиз и ассоциацию с Европой. Но сейчас я проклинаю себя за то, что сделал это, так как наши граждане уезжают работать в Европу», — сказал Саакашвили.

Политик также пообещал вернуться в Грузию и исправить ситуацию.

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