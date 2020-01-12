В Госдуме назвали разжиганием розни идею отпраздновать «годовщину сожжения Москвы»

Идея бывшего губернатора Верховной рады Украины, лидера «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация запрещена в России) Рефата Чубарова отпраздновать 450-летие сожжения Москвы направлена на разжигание межнациональной розни, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предложение отметить годовщину крупного пожара в Москве в 1571 году, который произошел в результате боев с войском крымского хана Девлет-Гирея, вредит прежде всего крымскотатарскому народу, подчеркнула Панина.

Ранее Чубаров опубликовал на своей странице в Facebook предложение отметить «славную историческую дату» и обратился к аудитории с вопросом о том, как следует отпраздновать 450-летие «славной исторической даты».

«Меджлис крымскотатарского народа» («крымскотатарский меджлис») — экстремистская группировка, деятельность которой запрещена в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-депутат Рады предложил отпраздновать «годовщину сожжения Москвы»