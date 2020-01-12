В Госдуме назвали разжиганием розни идею отпраздновать «годовщину сожжения Москвы»
Идея бывшего губернатора Верховной рады Украины, лидера «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация запрещена в России) Рефата Чубарова отпраздновать 450-летие сожжения Москвы направлена на разжигание межнациональной розни, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Об этом сообщает РИА «Новости».
Предложение отметить годовщину крупного пожара в Москве в 1571 году, который произошел в результате боев с войском крымского хана Девлет-Гирея, вредит прежде всего крымскотатарскому народу, подчеркнула Панина.
Ранее Чубаров опубликовал на своей странице в Facebook предложение отметить «славную историческую дату» и обратился к аудитории с вопросом о том, как следует отпраздновать 450-летие «славной исторической даты».
«Меджлис крымскотатарского народа» («крымскотатарский меджлис») — экстремистская группировка, деятельность которой запрещена в России.
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