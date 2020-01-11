Завершены переговоры Путина и Меркель

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА «Новости».

По итогам переговоров Путин заявил, что обсудил с Меркель ситуацию в Ливии, Сирии, «Северный поток — 2», Минские договоренности, Иранскую ядерную сделку.

«В ходе состоявшихся у нас сегодня содержательных и полезных переговоров были затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере», — заявил Путин.

Переговоры начались в Кремле в 14.30 мск.

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