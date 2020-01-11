Спецслужбы США расследуют «планы» РФ в попытке помешать избранию Байдена президентом

Спецслужбы США инициировали расследование, чтобы выявить, действительно ли Россия собирается помешать президентской кампании экс-вице-президента США Джо Байдена в 2020 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Россия якобы намерена повлиять на позиции Байдена через усиление истории о препятствовании представителя Демократической партии расследованию в отношении деятельности его сына Хантера в украинской компании Burisma.

Отмечается, что представитель министерства юстиции США Джон Демерс подтвердил опасения властей США факта распространения дезинформации россиянами через социальные сети в преиод президентской гонки в США.

Уточняется, что компрометирующие Байдена документы находятся в открытом доступе, поэтому при намерении повлиять на президентские выборы США ситуация будет проще, чем в 2016 году, поскольку данные против бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон были засекречены.