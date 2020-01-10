Трамп заявил, что Сулеймани планировал 4 нападения на посольства США

Президент США Дональд Трамп заявил, что на момент убийства иранского генерала Касема Сулеймани тот планировал нападения на четыре посольства США. Об этом сообщает Reuters.

Трамп рассказал, что Иран планировал масштабные атаки, скорее всего, на американские посольства.

Отвечая на вопрос, о каких именно диппредставительствах идет речь, он заявил, что, вероятно, одно из таких посольств расположено в Багдаде. Других посольств он не назвал.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. После этого в ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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