Разведка США проводит расследование о «российском влиянии» на выборы 2020 года

Представители американской разведки и правоохранительных органов США оценивают возможность России дискредитировать кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает Bloomberg.

Такая деятельность развернулась после того, как высокопоставленные лица США заявили, что «российское вмешательство» в выборы 2020 года может быть сильнее, чем в президентской гонке 2016 года или промежуточных выборах 2018 года.

Часть расследования заключается в том, чтобы определить, пытается ли Россия ослабить рейтинг Байдена, продвигая версию о его политики в отношении Украины на посту вице-президента, в то время как его сын работал в совете директоров одной из крупнейших украинских газовых компаний.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.