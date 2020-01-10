США ввели санкции в отношении высокопоставленных иранских чиновников

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон ввел санкции, против восьми иранских высокопоставленных иранских чиновников. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти официальные лица признаны ответственными за удар по базам с американскими военными в Ираке.

Мнучин отметил, что их считают теми, кто причастен к дестабилизации ситуации на Ближнем востоке.

Ранее стало известно, что одна из атак была нанесена по американской авиабазе Аль-Асад, расположенной в Ираке.

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