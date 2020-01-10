МИД РФ выразил готовность поговорить с США о кризисе с Ираном

<img src="//img.gazeta.ru/files3/140/10794140/RIAN_02422602.HR.ru-pic905-895x505-22080.jpg">

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страна готова поговорить с Соединенными Штатами о кризисе с Ираном, если американская сторона заинтересована в этом, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия готова обсудить сложившийся кризис, однако для этого США сначала должны проявить свою заинтересованность.

Рябков рассказал, что страны постоянно взаимодействуют друг с другом в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Контакты в первые дни нового года проходили... ежедневно», — отметил Рябков.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео признался в отсутствии у США точных данных о помыслах Сулеймани

— Иран пригласил США поучаствовать в расследовании крушения украинского Boeing

— В Белом доме назвали ошибкой принятую конгрессом резолюцию по Ирану