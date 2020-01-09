Президент Абхазии готов к введению чрезвычайного положения

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба не исключил возможности введения в стране чрезвычайного положения из-за ситуации в Сухуме. Об этом пишет ТАСС.

В заявлении на сайте президента говорится, что все органы государственной власти работают в штатном режиме, силовые структуры несут службу в усиленном режиме.

Также сообщается, что при необходимости будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения, данный вопрос уже обсудили на Совете безопасности.

При этом Хаджимба обратился к жителям с просьбой не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. По его словам, все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля даны.

9 января в Абхазии протестующие штурмовали администрацию президента страны. Протестующие выломали двери и попытались ворваться в здание. В администрации назвали происходящее попыткой государственного переворота.