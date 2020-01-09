Великобритания поможет в расследовании крушения украинского Boeing

<img src="//img.gazeta.ru/files3/526/12901526/20200108_gaf_u39_633-pic905-895x505-50801.jpg">

Великобритания присоединится к расследованию крушения украинского Boeing в аэропорту Тегерана, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте главы Украины.

В ходе телефонных переговоров Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Великобритании при крушении самолета и пригласил британскую сторону присоединиться к расследованию.

Джонсон заявил, что к расследованию должны быть привлечены лучшие специалисты Великобритании.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В СНБО Украины назвали основные версии крушения Boeing в Иране

— «Узнаем правду»: Зеленский сделал заявление по «Боингу»

— Обнародован предварительный отчет о крушении украинского Boeing в Иране