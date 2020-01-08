Жириновский назвал Европейский союз «колхозом»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, что строительство «Северного потока — 2» задерживается из-за сложности принятия решений в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

Жириновский отметил, что запуск «Турецкого потока» уже состоялся, так как ключевые решения принимались двумя людьми.

В свою очередь, решения по «Северному потоку — 2» решает целый ЕС.

«А это колхоз, вот и стройка остановилась», — заявил политик.

Поэтому, по его мнению, очевидно, что первый подход, когда договариваются два человека, лучше.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии в Стамбуле дали старт газопроводу «Турецкий поток».

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