Жириновский: в словах «холопы» и «крепостное право» нет ничего предосудительного

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что в словах «холопы» и «крепостное право» нет ничего предосудительного, передает РИА «Новости».

В воскресенье, 5 января, политик назвал посетителей ярмарки на Красной площади «холопами» и «крепостными» во время прогулки по ярмарке и раздачи денег.

«А то им не нравится слово «холопы, крепостные». Да мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные», — заявил Лидер ЛДПР.

По словам Жириновского, в России до сих пор существует крепостное право.

«Дети от родителей зависят, родители от детей зависят — это и есть крепостное право, и этого слова не надо стесняться», - считает лидер ЛДПР.

Политик также отметил, что денег людям надо раздавать еще больше, так как народ нуждается в помощи.

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