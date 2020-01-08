Жириновский: в словах «холопы» и «крепостное право» нет ничего предосудительного
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что в словах «холопы» и «крепостное право» нет ничего предосудительного, передает РИА «Новости».
В воскресенье, 5 января, политик назвал посетителей ярмарки на Красной площади «холопами» и «крепостными» во время прогулки по ярмарке и раздачи денег.
«А то им не нравится слово «холопы, крепостные». Да мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные», — заявил Лидер ЛДПР.
По словам Жириновского, в России до сих пор существует крепостное право.
«Дети от родителей зависят, родители от детей зависят — это и есть крепостное право, и этого слова не надо стесняться», - считает лидер ЛДПР.
Политик также отметил, что денег людям надо раздавать еще больше, так как народ нуждается в помощи.
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