В Совфеде ответили на слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ответил на заявление экс-главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики США против Москвы. Об этом сообщает RT.
Сенатор отметил, что подобные высказывания исходят со стороны политиков стран Прибалтики и Евросоюза ни в первый раз.
«Когда они покидают свои должности, они очень объективно оценивают то, что происходит в их стране, особенно в вопросах отношений с Россией», — заявил Цеков.
По словам парламентария, Юрканс сказал абсолютную правду.
Цеокв также добавил, что в случае, если Латвия попытается наладить отношения с Россией, США применят меря против латвийских политиков.
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