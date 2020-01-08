В Совфеде ответили на слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ответил на заявление экс-главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики США против Москвы. Об этом сообщает RT.

Сенатор отметил, что подобные высказывания исходят со стороны политиков стран Прибалтики и Евросоюза ни в первый раз.

«Когда они покидают свои должности, они очень объективно оценивают то, что происходит в их стране, особенно в вопросах отношений с Россией», — заявил Цеков.

По словам парламентария, Юрканс сказал абсолютную правду.

Цеокв также добавил, что в случае, если Латвия попытается наладить отношения с Россией, США применят меря против латвийских политиков.

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