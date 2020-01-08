Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/361/11988361/upload-AP_18265327383276-pic905-895x505-14802.jpg">

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не оставит без ответа убийство США главы иранским спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы же — отрежем вам ноги в нашем регионе», — сказал иранский лидер.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Все хорошо»: Иран ударил ракетами по базам США в Ираке

— Байден: обострение конфликта с Ираном показывает некомпетентность Трампа

— Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран