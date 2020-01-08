Трамп не станет обращаться к народу после атак Ирана на военные базы США

Президент США Дональд Трамп не станет обращаться к нации ночью 8 января, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По информации источника, проводилась подготовка к выступлению Трампа перед американским народом после атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана на военные объекты США в Ираке.

Однако, подчеркнул источник, такое выступление не состоится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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