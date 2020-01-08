Трамп не станет обращаться к народу после атак Ирана на военные базы США
close
Президент США Дональд Трамп не станет обращаться к нации ночью 8 января, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
По информации источника, проводилась подготовка к выступлению Трампа перед американским народом после атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана на военные объекты США в Ираке.
Однако, подчеркнул источник, такое выступление не состоится в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Белый дом готовит обращение Трампа к народу после атак Ирана
— Иран угрожает атаковать США при ответе на удары по военным базам