Белый дом готовит обращение Трампа к народу после атак Ирана

Белый дом ведет срочную подготовку для обращения президента США Дональда Трампа к американскому народу после атак Ирана на военные объекты Соединенных штатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

В настоящее время лидер США проводит встречу с советниками, в числе которых глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео.

Точное время обращения Трампа к народу на данным момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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