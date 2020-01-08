Песков: Россия готова к обсуждению Ливии с США
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Москва открыта к обсуждению ситуации в Ливии с США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить Ливию с российской стороной.
В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани.
Восточное правительство поддерживает командующий «Ливийской национальной армией» Халифа Хафтар.
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