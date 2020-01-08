Новый глава парламента Венесуэлы призвал Мадуро встретиться со страной

Новый председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Луис Парра пригласил президента страны Николаса Мадуро в парламент. Об этом Парра написал на своей странице в Twitter.

Избранный спикером парламента Парра призвал главу государства выступить перед ассамблеей по ряду проблемных вопросов, в числе которых голод, кризис и нехватка бензина.

Ранее депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы избрали нового главу парламента, им стал сторонник официальной власти Луис Парра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил итоги голосования. Ранее этот пост занимал самопровозглашенный «президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо. Сам Гуайдо и его сторонники не принимали участия в голосовании.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Гуайдо, прощай: в Венесуэле выбрали нового главу парламента

— Мадуро подтвердил избрание нового главы парламента Венесуэлы

— Сторонники Гуайдо провозгласили его председателем национальной ассамблеи