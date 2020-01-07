США не выдали визу главе МИД Ирана, собиравшемуся на заседание СБ ООН

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США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался посетить заседание Совета Безопасности ООН в четверг, 9 января. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на американского чиновника.

Как известно, ранее ему предоставляли американскую визу для поездок в ООН, однако его передвижения по территории Соединенных Штатов Америки были под строгим контролем.

До этого Зариф осудил США за ликвидацию генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Кроме того, президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали Вашингтону месть и «сокрушительный ответ» на гибель этого высокопоставленного военачальника.

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