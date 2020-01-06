Премьер-министр Японии готов встретиться с лидером КНДР без предварительных условий

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ снова озвучил позицию Токио о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий, передает РИА «Новости».

Абэ пояснил, что он готов встретиться с Ким Чен Ыном для «скорейшего» разрешения проблемы о похищенных японских гражданах, о чем он неоднократно высказывался ранее.

Речь идет о судьбах японцев, похищенных в прошлом северокорейскими спецслужбами.

Японская сторона долгое время придерживалась позиции о бессмысленности «диалога ради диалога» в отношении КНДР. Однако позже, на фоне активных и многократных контактов Северной Кореи с лидерами США, Южной Кореи, Китая, визита в Россию, стала выступать с более гибких позиций.