Лидеры ФРГ, Франции и Британии призвали Ирак поддержать коалицию против ИГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление лидеров трех стран.

Отмечается, что Германия, Франция и Великобритания продолжают борьбу с ИГ и отдают этому высокий приоритет.

«Сохранение коалиции в этом отношении имеет большое значение. Мы призываем иракские государственные органы продолжать оказывать необходимую поддержку коалиции», — сказано в документе.

Ранее парламент Ирака одобрил резолюцию, в которой содержится просьба к иракскому правительству прекратить действие соглашения четырехлетней давности об отправке американской стороной своих войск в Ирак для борьбы с террористической организацией «Исламское государство».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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